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Воррен: Наступний бій Ф’юрі буде проти переможця реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 23:10 270 0
Френк Воррен прокоментував майбутнє Тайсона Ф’юрі
Воррен: Наступний бій Ф’юрі буде проти переможця реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може повернутися на ринг заради бою з переможцем реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

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"Зараз багато говорять про Ф’юрі, але нічого не вирішено. Нічого не буде ясно, поки я не сяду та не поговорю з ним. Зараз у нього тур, тож він подорожує країною. Через пару тижнів у нього буде невелика перерва в турі, тож тоді ми сядемо та побалакаємо.

Тайсон - боєць. Вірю, що він продовжить цим займатися. Проте остаточне рішення за ним. Але якщо Ф’юрі збирається провести наступний бій - він буде проти переможця Усик - Джошуа", - сказав Воррен.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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