Воррен: Наступний бій Ф’юрі буде проти переможця реваншу Усик - Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може повернутися на ринг заради бою з переможцем реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

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"Зараз багато говорять про Ф’юрі, але нічого не вирішено. Нічого не буде ясно, поки я не сяду та не поговорю з ним. Зараз у нього тур, тож він подорожує країною. Через пару тижнів у нього буде невелика перерва в турі, тож тоді ми сядемо та побалакаємо.

Тайсон - боєць. Вірю, що він продовжить цим займатися. Проте остаточне рішення за ним. Але якщо Ф’юрі збирається провести наступний бій - він буде проти переможця Усик - Джошуа", - сказав Воррен.