Ф'юрі: Джошуа знову програє Усику

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) назвав переможця реваншу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Джошуа знову програє, а потім вони покличуть Ахіллеса повернутися.

Я ж скажу їм наступне: Пішли в ж*пу, я на пенсії! Але потім, коли вони кинуться мене благати, я повернуся, але це буде коштувати величезних грошей

Ентоні Джошуа - гівнюк, і я його нокаутую. Якщо він поб'є Олександра Усика, він повинен безкоштовно битися зі мною в Англії. Безкоштовне телебачення.

30 мільйонів людей дивитимуться безплатно. Без PPV. Без зароблених грошей. Ми робимо це для уболівальників Великої Британії", - сказав Ф'юрі.