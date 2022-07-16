Стівенсон назвав умову для проведення бою з Девісом

Стівенсон може стати учасником топового бою у легкій вазі

Джерело - Boxingnews24.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий провести поєдинок із володарем титулу WBA Regular у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам боксер.

"Я говорю не тільки про Джервонт. Я ніколи не згадував його ім'я. Я радий, що він досягає успіху і щасливий за нього.

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Звичайно, наш бій рано чи пізно може пройти, але люди забувають, що спочатку ми хочемо зачистити наші дивізіони. Ми збираємося спочатку прибрати всіх цих хлопців. Якщо ви побачите, що ми збираємося битися, то настав час і просто більше нікого не залишилося", - зазначив Стівенсон.

Нагадаємо 23 вересня Стівенсон проведе проти бразильця Робсона Консейсао.