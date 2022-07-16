Промоутер Джошуа: Я буду шокований, якщо Ентоні завершить кар'єру

Промоутер британця Ентоні Джошуа (24-2; 22 КО) Едді Гірн не думає про завершення кар’єри свого підопічного.

Про це заявив сам промоутер.

"Я буду шокований, якщо Джошуа завершить кар'єру у разі поразки Усику. Ентоні любить битися, для нього бокс - це все.

Коли він програв Усику, багато хто в боксі написав мені: "Думаю, Джошуа повинен йти на пенсію". Я відповідав: "Він щойно програв №1 або №2 боксеру р4р. У Ентоні було не так багато подібних поєдинків".

Джошуа любить бокс. Впевнений, що він у ньому ще надовго. Звичайно, ми б хотіли перемоги у найближчому поєдинку", - сказав Гірн.