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Промоутер Джошуа: Я буду шокований, якщо Ентоні завершить кар'єру

Сьогодні 17:41 262 0
Гірн - про майбутнє свого підопічного
Промоутер Джошуа: Я буду шокований, якщо Ентоні завершить кар'єру
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing News 24/7.

Промоутер британця Ентоні Джошуа (24-2; 22 КО) Едді Гірн не думає про завершення кар’єри свого підопічного.

Про це заявив сам промоутер.

"Я буду шокований, якщо Джошуа завершить кар'єру у разі поразки Усику. Ентоні любить битися, для нього бокс - це все.

Коли він програв Усику, багато хто в боксі написав мені: "Думаю, Джошуа повинен йти на пенсію". Я відповідав: "Він щойно програв №1 або №2 боксеру р4р. У Ентоні було не так багато подібних поєдинків".

Джошуа любить бокс. Впевнений, що він у ньому ще надовго. Звичайно, ми б хотіли перемоги у найближчому поєдинку", - сказав Гірн.

Раніше букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа.

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