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Воррен: Ф’юрі повернеться для бою з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 15:55 227 0
Френк Воррен прокоментував майбутнє Тайсона Ф’юрі
Воррен: Ф’юрі повернеться для бою з переможцем реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Воррен, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) повернеться на ринг заради бою з переможцем реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Побачимо, що буде після реваншу Усик - Джошуа. Він дійсно інтригує. Всім цікаво, включно зі мною та Тайсоном Ф’юрі. Думаю, це складний бій для Ея Джея. Не знаю, що він може додати до свого арсеналу, щоб побити цього хлопця. Думаю, Усик має від нього код.

Хто б не переміг, моє серце може помилятись, але, думаю, Тайсон повернеться для бою з переможцем.

Я говорив з ним про його плани, але не хочу сильно у це вдаватись. Тайсон - боєць, він любить битися. Він продовжує тренування, і щоб продовжувати це робити, потрібно мати мету. Його метою буде поєдинок з переможцем. Це моя думка", - сказав Воррен.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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