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Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми

Сьогодні 16:10 104 0
Чемпіон дізнався ціни на квитки на мегабій ще до офіційного старту продаж
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

20 серпня в місті Джедда (Саудівска Аравія) відбудеться матч-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі по за версіями WBA, IBF, WBO Олександром Усиком та екс-чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа. Незабаром почнеться старт продажу квитків на цей бій. Чемпіон дізнався, якими будуть ціни на квитки. Цифри цікаві.

Рингсайд (навколо рингу)

  • У 9 ряду - 3520 доларів, що приблизно складає 123 200 гривень;
  • У 8 ряду - 3820 (133 700 гривень);
  • У четвертому ряду - 5000 доларів (175 000 грн);
  • У першому ряду - 5900 доларів (206 500 гривень).

Квитки в категорії Golg становлять від 1350 до 2200 доларів. У категорії Silver від 600 до 750 доларів. Найдешевші квитки коштують 250 доларів.

Питання, який телеканал буде транслювати бій в Україні ще вирішується.

У вересні минулого року Олександр Усик впевнено переміг за очками Ентоні Джошуа у Лондоні і забрав у британца три чемпіонських титули. Матч-реванш було прописано в контракті на минулорічний бій.

Нагадаємо, гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн. Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95.

Максим Розенко, ексклюзивно для Чемпіона

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