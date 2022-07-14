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Гірн: Чісора може перемогти Вайлдера

Сьогодні 14:55 214 0
Промоутер поділився думками про Дерека Чісору
Гірн: Чісора може перемогти Вайлдера
#Едді Гірн, #Дерек Чісора, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Дерек Чісора міг відмовитися від бою проти Кубрата Пулєва.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Чісора говорить про бій з Вайлдером. І знаєте, Дерек може виграти. Але так само може програти в ефектному стилі.

Проте це небезпечний поєдинок для того, хто близький до завершення кар“єри. Я досі віддаю перевагу поєдинкам проти Арреоли, Ковнацького або Вайта.

Чісора міг відмовитися від бою проти Пулєва. Але Дереку тяжко відмовляти, бо він завжди хоче великих поєдинків. Ще тяжко сказати людині, яка не має жодних ознак регресії, що їй пора завершувати.

Тож ми маємо ретельно стежити за цим. Ми не можемо просто сказати, що зараз у нього все добре, він кращий, ніж будь-коли. Ми повинні поглянути на шкоду, яку бійці отримують у своїй кар'єрі.

Проти Пулєва був виснажливий бій. Це не два раунди та нокаут, після якого можна сказати: "Що ж, він не отримав пошкоджень". Це був дуже тяжкий поєдинок", - сказав Гірн.

Раніше Чісорі хочуть організувати третій бій з Вайтом.

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