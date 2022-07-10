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Чісорі хочуть організувати третій бій з Вайтом

Сьогодні 12:26 86 0
При цьому, Дерека бояться пускати на Вайлдера
Чісорі хочуть організувати третій бій з Вайтом
#Едді Гірн, #Дерек Чісора, #Ділліан Вайт, #Кубрат Пулєв

Джерело - Boxing News 24.

Промоутер британського суперважковаговика Дерека Чісори (33-12, 23 KO) Едді Гірн хоче організувати своєму підопічному третій бій з Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Дерек говорив про бій з Вайлдером, але це небезпечно. Мені більше подобається варіант з організацією поєдинку Дерек Чісора - Ділліан Вайт III, тільки тому, що у цих двох завжди буде захоплююча бійка. Подорож триває.

Хто ще? Я не знаю. У нас є Енді Руїс, Луїс Ортіс, Джо Джойс, також Даніель Дюбуа. Є безліч варіантів", - зазначив Гірн.

Раніше Чісора виграв в реванші у болгарина Кубрата Пулєва.

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