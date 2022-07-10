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Ф’юрі готовий провести бій з Джошуа, якщо Ентоні переможе Усика

Сьогодні 18:21 239 0
Ф'юрі може провести безплатний бій
Ф’юрі готовий провести бій з Джошуа, якщо Ентоні переможе Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Mirror.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий провести бій з Ентоні Джошуа безплатно (24-2, 22 КО), якщо той переможе Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це він розповів порталу Mirror.

"У містера Бізнесмена все тільки про гроші, він не боєць. Я клянусь, що сподіваюсь на його перемогу в поєдинку з Усиком, щоб я міг повернутись з пенсії та побитись з ним безплатно".

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"Однак є умови. Я хочу бій на Вемблі, щоб вхід був вільним, а трансляції у цій країні - безплатні. Я поб’юсь з ним в Англії, не за кордоном за більше грошей. Тут, безплатно, для людей", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі знову не пустили на літак до США.

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