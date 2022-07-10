Джерело - Mirror.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий провести бій з Ентоні Джошуа безплатно (24-2, 22 КО), якщо той переможе Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це він розповів порталу Mirror.
"У містера Бізнесмена все тільки про гроші, він не боєць. Я клянусь, що сподіваюсь на його перемогу в поєдинку з Усиком, щоб я міг повернутись з пенсії та побитись з ним безплатно".
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"Однак є умови. Я хочу бій на Вемблі, щоб вхід був вільним, а трансляції у цій країні - безплатні. Я поб’юсь з ним в Англії, не за кордоном за більше грошей. Тут, безплатно, для людей", - сказав Ф’юрі.
Нагадаємо, Ф’юрі знову не пустили на літак до США.