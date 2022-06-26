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Ф’юрі знову не пустили на літак до США

Сьогодні 15:16 280 0
Це вже другий подібний випадок з Ф’юрі
Ф’юрі знову не пустили на літак до США
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Irish Sun.

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) знову не дозволили вилетіти до США.

Про це повідомляє The Irish Sun.

Цей інцидент може бути пов’язаний з колишніми зв’язками Ф’юрі з кримінальним авторитетом Деніелом Кінаганом, який заснував MTK у 2012 році.

Зазначається, що британець поскаржився на заборону вильоту американським чиновникам та покинув аеропорт Манчестера.

Це вже другий подібний випадок з Ф’юрі, перший стався 8 днів тому. Ймовірно, боксер увійшов до санкційного списку осіб, які мають відношення до Кінагана.

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