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Варгас здолав Магсайо та став новим чемпіоном WBC

Сьогодні 10:25 245 0
Варгас здолав Магсайо та став новим чемпіоном WBC
#Марк Магсайо, #Рей Варгас

Джерело - Чемпіон.

На арені Alamodome в Сан-Антоніо, штат Техас, завершився івент від PBC, який очолив поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо (24-1, 16 KO) та претендентом в обличчі Рея Варгаса (36-0, 22 KO).

Судді віддали перемогу Варгасу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 115:112. Таким чином, Варгас став новим володарем титулу WBC в напівлегкому дивізіоні.

Раніше британський суперважковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 KO) в реванші виграв роздільним рішенням суддів у болгарина Кубрата Пулєва (29-3, 14 KO).

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