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Продивус запропонував провести конгрес IBA у Львові

Сьогодні 14:14 297 0
Продивус запропонував провести конгрес IBA у Львові
#Володимир Продивус

Джерело - fbu.org.ua.

Колишній президент Федерації боксу України, а також віцепрезидент IBA Володимир Продивус звернувся до ради директорів Міжнародної федерації боксу з пропозицією провести позачерговий Конгрес IBA у Львові.

Про це повідомляє ФБУ.

"Ми звернулися до ради директорів Міжнародної федерації боксу з ідеєю провести Конгрес та президентські вибори IBA в Україні. Ми маємо надію, що таким чином IBA продемонструє підтримку України в цей важкий час.

Ми сподіваємось, що колеги з Міжнародної асоціації боксу підтримають нашу ініціативу та проведуть Конгрес у Львові. Чому у Львові? Це – безпечне та мальовниче місце, яке є колискою української державності", – сказав Продивус.

Раніше Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ.

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