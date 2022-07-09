Гірн: Ломаченко зустрінеться з переможцем реваншу Хейні - Камбосос

Едді Гірн прокоментував інформацію про повернення в ринг колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Український боксер Василь Ломаченко може побитися з переможцем реваншу між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні та Джорджем Камбососом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн у коментарі Intu Boxing.

"Думаю, Девін Хейні проведе реванш із Камбососом у жовтні, а Ломаченко зустрінеться з переможцем. Також я вважаю, що скоро Хейні підніметься у вазі, але Ломаченко - проблема для всіх хлопців у легкому дивізіоні", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко готовий відновити кар'єру.