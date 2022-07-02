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Гарсія: Після Джервонти хочу бій проти Ломаченка або Хейні

Сьогодні 15:25 92 0
Боксер розповів про подальші плани
Гарсія: Після Джервонти хочу бій проти Ломаченка або Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - FightHype.comBoxing News 24.

Американський боксер Раян Гарсія бажає провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Залежно від того, чи вдасться організувати бій проти Джервонти, ми побачимо, що будемо робити після цього. З Хейні та Ломаченком можна провести поєдинки, незалежно від легкої ваги чи першої напівсередньої. Це ті варіанти, які я сподіваюся мати після Джервонти. Це буде або Ломаченко, або Хейні.

Я виглядаю занадто сильним для легкої ваги. Схожий на чіт-код в цьому дивізіоні. Я занадто великий. Відчуваю, що росту й надалі, вже є різниця між молодим чоловіком та чоловіком. Думаю, вже перейшов у цю стадію. Вірю, що став сильнішим. Ви могли побачити різницю, я тепер різкіший.

Актуально: Усик: Тепер Ломаченко - український солдат

Мій таймінг, швидкість, точність, розуміння захисту і просто розуміння того, де я перебуваю на рингу в будь-який час. Ніколи не відчуваю розгубленості, коли в ринзі. Зараз я в дуже хорошому стані, лишилося показати це в ринзі. Вже хочу цього, лишилося два тижні до бою з Фортуною.

Очікую, що цієї ночі в Staples Center станеться щось чарівне. Саме тут ставали легендами. Туди приходили всі, хто був легендою. Настав мій час сяяти, і я сподіваюся зробити щось дивовижне", - сказав Гарсія.

Бій Гарсія - Фортуна відбудеться 16 липня.

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