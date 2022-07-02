Гарсія: Після Джервонти хочу бій проти Ломаченка або Хейні

Американський боксер Раян Гарсія бажає провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Залежно від того, чи вдасться організувати бій проти Джервонти, ми побачимо, що будемо робити після цього. З Хейні та Ломаченком можна провести поєдинки, незалежно від легкої ваги чи першої напівсередньої. Це ті варіанти, які я сподіваюся мати після Джервонти. Це буде або Ломаченко, або Хейні.

Я виглядаю занадто сильним для легкої ваги. Схожий на чіт-код в цьому дивізіоні. Я занадто великий. Відчуваю, що росту й надалі, вже є різниця між молодим чоловіком та чоловіком. Думаю, вже перейшов у цю стадію. Вірю, що став сильнішим. Ви могли побачити різницю, я тепер різкіший.