Тайсон: У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя

Майк Тайсон прокоментував своє ув'язнення

Легендарний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон пригадав три роки за ґратами за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон.

Про це розповів сам боксер.

"Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, гарна людина. Я до всіх добре ставився. У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя. Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто потрібно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоя розсудливість визначала всі сфери життя. Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав і таке інше. Просто стрибав. Адже в моїй камері була бетонна підлога. Я подовбав ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг", – сказав Тайсон.

Раніше Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа.