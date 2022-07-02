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Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Сьогодні 22:55 169 0
Тайсон прокоментував реванш Усик - Джошуа
Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Майк Тайсон

Джерело - thesun.co.uk.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав українця Олександра Усика (19-0, 13 КО)  фаворитом у другому поєдинку проти британця Ентоні Джошуа  (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Перемагає виключно найрозумніший. Ось тому цей хлопець, Усик, вибив лайно з Джошуа. Він був розумним, надто швидким, його джеб був дуже різким. Якщо Джошуа не знає, як тиснути і використовувати джеб, то ми побачимо подібний результат. Йому потрібно застосовувати хук і джеб", - сказав Тайсон. 

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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