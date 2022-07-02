Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав українця Олександра Усика (19-0, 13 КО) фаворитом у другому поєдинку проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Перемагає виключно найрозумніший. Ось тому цей хлопець, Усик, вибив лайно з Джошуа. Він був розумним, надто швидким, його джеб був дуже різким. Якщо Джошуа не знає, як тиснути і використовувати джеб, то ми побачимо подібний результат. Йому потрібно застосовувати хук і джеб", - сказав Тайсон.