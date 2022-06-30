Джошуа перерахував кошти на підтримку України

Джерело - sport24.ua.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зізнався про допомогу Україні на тлі російського вторгнення.
Про це розповів сам боксер у коментарі The Sun.
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"Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я бачу, що відбувається, і просто хотів дізнатися, чи можу я якось допомогти.
Я питав про це особисто. Він порадив мені зробити пожертви у фонди, які везуть предмети першої допомоги в Україну. Він попросив мене зняти відео, але я вважаю, що краще, щоб мої дії говорили голосніше, ніж мої слова.
Я намагаюся не купувати Lamborghini та Ferrari, дорогі годинники, золоті ланцюжки і все таке. Я намагаюся направляти частину свого доходу, на допомогу іншим.
Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, а також моїй громаді у Великій Британії та моєму рідному місті Вотфорд.
Я допомагаю Україні зараз, коли це важливо, тому що це іде від щирого серця", – розповів Джошуа.
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.