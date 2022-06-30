Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
Вчора 22:53 674
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Сьогодні 23:13 106
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Сьогодні 22:50 124
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Сьогодні 21:24 212
Ротань може очолити Дніпро-1
Сьогодні 18:48 248
Аль-Айн Реброва може підписати Коваля
Сьогодні 14:39 327
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Сьогодні 12:40 276
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Сьогодні 12:25 301
Проценко здобув золоту медаль на турнірі в Бельгії
Сьогодні 09:24 452
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Вчора 18:37 603
Прямі трансляції

Джошуа перерахував кошти на підтримку України

Сьогодні 21:54 172 0
Ентоні Джошуа прокоментував допомогу Україні
Джошуа перерахував кошти на підтримку України
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Володимир Кличко

Джерело - sport24.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зізнався про допомогу Україні на тлі російського вторгнення.

Про це розповів сам боксер у коментарі The Sun.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я бачу, що відбувається, і просто хотів дізнатися, чи можу я якось допомогти.

Я питав про це особисто. Він порадив мені зробити пожертви у фонди, які везуть предмети першої допомоги в Україну. Він попросив мене зняти відео, але я вважаю, що краще, щоб мої дії говорили голосніше, ніж мої слова.

Я намагаюся не купувати Lamborghini та Ferrari, дорогі годинники, золоті ланцюжки і все таке. Я намагаюся направляти частину свого доходу, на допомогу іншим.

Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, а також моїй громаді у Великій Британії та моєму рідному місті Вотфорд.

Я допомагаю Україні зараз, коли це важливо, тому що це іде від щирого серця", – розповів Джошуа.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Під час обстрілу Харкова загинув перший тренер нападника збірної України U-21 Під час обстрілу Харкова загинув перший тренер нападника збірної України U-21 676
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО 1627
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО 693
Усик: Ф’юрі мене боїться Усик: Ф’юрі мене боїться 508
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна 740
Селезньов назвав фаворита наступного сезону УПЛ Селезньов назвав фаворита наступного сезону УПЛ 506
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10706 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4747
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12071
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23166 4
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58497
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21323