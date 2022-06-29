Красюк: Більшість солдатів говорили Усику їхати і битися

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, як українець вирішив погодитися на проведення реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Це дійсно абсолютно надзвичайна ситуація для всіх українців. Щодня помирає багато людей. Це було дійсно неочікуване вторгнення в нашу країну. В перші дні це був суцільний шок. Для кожного з нас.

Потім, як це зазвичай трапляється з людьми, ми почали звикати до цього. Якось. І після кількох тижнів до тебе повертається здатність думати і ти починаєш належним чином все аналізувати. Нам знадобився час, певні зусилля і прагнення, щоб зробити бій можливим.

Усик захищав свій дім. У нього була можливість поспілкуватися з багатьма солдатами, він відвідував госпіталі. Більшість солдатів говорили йому їхати і битися. Тому що взяти участь у заході світового рівня допоможе Україні в іншому сенсі. Це приверне увагу до України десятків мільйонів людей по всьому світу: прапор України буде в ринзі, гімн України буде почутим.

Це був момент, коли він прийняв своє особисте остаточне рішення брати участь. Потім ми зайнялися переговорами, отримали офіційний дозвіл від держави на виїзд з країни, щоб взяти участь у цьому поєдинку.

Ми покинули країну разом з Усиком в один день, через однаковий прикордонний пункт та в одній черзі", - сказав Красюк.