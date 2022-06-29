Усик провів благодійний аукціон в Лондоні

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) провів благодійний аукціон в Лондоні.

Про це повідомляє сам боксер.

"У лондонському ресторані City Social відбувся благодійний вечір для допомоги українцям, що постраждали від війни.

Величезна подяка організаторам заходу: BGV Charity Fund, Посольству України в Великої Британії та всім, хто допомагає Україні в цей важкий час.