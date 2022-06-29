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Усик провів благодійний аукціон в Лондоні

Сьогодні 09:55 148 0
Точна сума збору поки не відома
Усик провів благодійний аукціон в Лондоні
#Олександр Усик

Джерело - Tribuna.com.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) провів благодійний аукціон в Лондоні.

Про це повідомляє сам боксер.

"У лондонському ресторані City Social відбувся благодійний вечір для допомоги українцям, що постраждали від війни.

Величезна подяка організаторам заходу: BGV Charity Fund, Посольству України в Великої Британії та всім, хто допомагає Україні в цей важкий час.

Актуально: Атлас: Усик бореться за гордість своєї країни

P.S. Точну суму збору чекаємо від організаторів і відразу опублікуємо.

Разом ми сила", - зазначив Усик.

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