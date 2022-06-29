Усик провів благодійний аукціон в Лондоні

Джерело - Tribuna.com.
Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) провів благодійний аукціон в Лондоні.
Про це повідомляє сам боксер.
"У лондонському ресторані City Social відбувся благодійний вечір для допомоги українцям, що постраждали від війни.
Величезна подяка організаторам заходу: BGV Charity Fund, Посольству України в Великої Британії та всім, хто допомагає Україні в цей важкий час.
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P.S. Точну суму збору чекаємо від організаторів і відразу опублікуємо.
Разом ми сила", - зазначив Усик.