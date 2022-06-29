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Красюк: У таборі Усик з командою виконують речі, які ніколи не робили раніше

Сьогодні 13:09 138 0
Красюк: У таборі Усик з командою виконують речі, які ніколи не робили раніше
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, як українець готується до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Наразі Усик тренується у тому ж кліматичному поясі [де пройде бій]. Він працює в Дубаї.

Ох, Усик - дорожній воїн. Я згадую його останній бій, який він провів в Україні (грудень 2015 року) - це було перед тим, як він вперше став чемпіоном у крузервейті. Інші були в Німеччині, Латвії, США, Англії, тренуватись [в ОАЕ] для нього не проблема.

Його сім’я в безпеці, мати в безпеці. Усик не відчуває тиску за місцеперебування рідних. Він сконцентрований та зосереджений разом з командою, вони важко працюють та роблять речі, які ніколи не робили раніше.

Їм потрібно виконувати завдання, з якими вони ніколи не стикались. Вони виграли титул у якості обов’язкового претендента, тепер інша задача – захистити титули і вже бути чемпіоном", - сказав Красюк. 

20 серпня Усик та Джошуа проведуть другий бій у Саудівській Аравії. На кону будуть титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше Усик провів благодійний аукціон в Лондоні.

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