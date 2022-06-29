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Гірн: Чісора щоразу програє найкращим суперникам

Сьогодні 14:55 169 0
Промоутер прокоментував майбутній реванш між Чісорою та Пулєвим
Гірн: Чісора щоразу програє найкращим суперникам
#Едді Гірн, #Дерек Чісора, #Кубрат Пулєв

Джерело - BoxingScene.

Амбіціями у Дерека Чісори (32-11, 23 КО) є брати участь у великих боях і просто отримувати справжні емоції.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Він [Чісора - прим.] добре спарингує, в хорошій формі, здоровий і готовий до цього. Ми не бачимо жодних ознак регресу.

Звичайно, він стає старшим, проводить важкі бої, але він не стане тим молодим хлопцем, яким був колись. Настане момент, коли люди навколо нього скажуть "ні". Але не зараз.

Він щоразу програє елітним хлопцям, найкращим суперникам. Він міг виграти перший бій з Паркером, він міг виграти перший бій проти Ділліана Вайта, його пограбували в поєдинку з Геленіусом, хоча ми зараз повертаємося трохи назад.

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Йому потрібно виграти цей бій, тому що не можна продовжувати програвати, навіть суперникам високого рівня, і якщо він програє цей бій, я пропоную йому просто закінчити. Це стосується й Пулєва.

Це єдиний суперник, якого ми розглядаємо, немає іншого плану. Якщо ви сядете з Дереком і скажете: "Якщо ти виграєш цей бій, то...", він просто скаже, давайте поговоримо про це пізніше. Він просто хоче битися - йому це подобається. 

Його амбіції - брати участь у великих боях і просто отримувати справжні емоції.

Я думаю, що Дерек міг би виграти перший бій, але це було дуже давно, і я думаю, що Дерек зараз краще. Пулєв гірший? Не знаю, у нього лише дві поразки. Бої, які він проводив в Америці, він вигравав їх досить легко", - сказав Гірн.

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