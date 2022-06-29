Гірн: Чісора щоразу програє найкращим суперникам

Промоутер прокоментував майбутній реванш між Чісорою та Пулєвим

Джерело - BoxingScene.

Амбіціями у Дерека Чісори (32-11, 23 КО) є брати участь у великих боях і просто отримувати справжні емоції.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Він [Чісора - прим.] добре спарингує, в хорошій формі, здоровий і готовий до цього. Ми не бачимо жодних ознак регресу. Звичайно, він стає старшим, проводить важкі бої, але він не стане тим молодим хлопцем, яким був колись. Настане момент, коли люди навколо нього скажуть "ні". Але не зараз. Він щоразу програє елітним хлопцям, найкращим суперникам. Він міг виграти перший бій з Паркером, він міг виграти перший бій проти Ділліана Вайта, його пограбували в поєдинку з Геленіусом, хоча ми зараз повертаємося трохи назад.

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