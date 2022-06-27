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Атлас: Усик бореться за гордість своєї країни

Вчора 20:44 156 0
Тедді Атлас прокоментував бій Усик - Джошуа
Атлас: Усик бореться за гордість своєї країни
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO та IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) у поєдинку проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде битися за гордість України. 

Про це розповів тренер Тедді Атлас.

"Коли боєць хлопець перемагає в першому поєдинку, він зазвичай легше виграє вдруге. Ось ще один х-фактор. Усик щойно пережив досвід, який змінив життя.

Він бачив, як помирають його співвітчизники, він бачив, як його країну розбивали, і він бачив місця, які він бачив у дитинстві, – будівлі, фабрики, життя людей.

Він бачив, як це все було знищено артилерією. Не ударами лівої чи правої руки, ударами бомб, кулеметів, ракет. Це вплинуло на нього.

Він воює за прапор своєї країни. Він бореться за гордість своєї країни, за те, щоб дати людям надію надії, щоб перемикнути їх увагу від руїн.

Він може стати цим символом надії. Це те, що робить цей бій для мене інтригуючим. Інакше, я думаю, це була б битва в одну сторону, але завжди є потужний удар від Джошуа, який може змінити хід поєдинку.

Це те, що робить бій цікавим, але водночас робить його не таким важливим, і я надаю перевагу Усику", – сказав Атлас.

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