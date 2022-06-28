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Ф’юрі: Усик занадто сильний для Джошуа

Вчора 23:55 198 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував реванш Усик - Джошуа
Ф’юрі: Усик занадто сильний для Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Володар титулів WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переможе Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші.

Про це розповів чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

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"Усик занадто сильний для Джошуа. Він розумніший, він швидший, він шульга. Новий тренер Джошуа спробує поставити більш агресивний бокс, але це дозволить Усику тільки більше рухатися та завдавати більше ударів. Усик просто сильніший, але шанс у Джошуа є.

Після першого бою ми бачили, що на обличчі Усика були сліди від ударів. Ентоні потрібно один раз добре влучити", - сказав Ф'юрі.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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