Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готується перемогти володаря титулів WBO, IBF, IBO, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) у реванші.

Про це розповів сам британський боксер.

"Відчуваю, що коли вийду і поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу. Мною захоплюватимуться через те, що я справжня легенда боксу. Я буду битися за звання чемпіона світу у своєму 16-му поєдинку в надважкій вазі. Мені здається, що це трохи недооцінюють.

Це мій 12-й титульний поєдинок поспіль. Навіть попри те, що ми збираємо аншлаги на стадіонах, я відчуваю, що часом мене це не особливо хвилює. Я просто хочу поваги в надважкому дивізіоні.

Мені комфортніше знати, що я вже був на рингу з цим бійцем, але в кінцевому підсумку він може стати зовсім іншим. Я, безперечно, відчуваю, що мій підхід до тренування змінюється, тому що я знав, де був недостатньо добрим, де я був розкритим.

У мене є третій шанс стати чемпіоном світу у важкій вазі. Я не збираюся просто йти туди, думаючи, що це буде легко. Я розберуся зі слабкими сторонами, а потім переконаюсь, що все правильно виконаю та знову стану чемпіоном. Це завдання, безумовно, можливе", – сказав Джошуа.