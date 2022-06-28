Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) поділився думками про війну в Україні.
Про це казах розповів у інтерв'ю SecondsOut.
"Це однозначна трагедія. Все, що відбувається зараз - це глобальна трагедія. Я дивлюся на це трохи з іншої сторони, але це не в моє виправдання. Це дає, скажімо так, погляд з боку. Знову ж таки, повторюся, це глобальна трагедія. Погляд збоку не змінює мою думку. Для мене те, що відбувається - це просто трагедія".
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"Якби хтось був конкретно винний, то, напевно, точно поніс би відповідальність. Мені важко сказати. Не мені думати про це. Я не політолог, щоби обговорювати такі глобальні питання. Але однозначно це не одна людина", - сказав Головкін.