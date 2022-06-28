Казах поділився думками про війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) поділився думками про війну в Україні.

Про це казах розповів у інтерв'ю SecondsOut.

"Це однозначна трагедія. Все, що відбувається зараз - це глобальна трагедія. Я дивлюся на це трохи з іншої сторони, але це не в моє виправдання. Це дає, скажімо так, погляд з боку. Знову ж таки, повторюся, це глобальна трагедія. Погляд збоку не змінює мою думку. Для мене те, що відбувається - це просто трагедія".

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