Гарсія: Обіцяю - надеру Джервонті дупу та вкладу спати

Джерело - TMZ Sports.

Можливий бій між Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією не пройде всю дистанцію.

Про це Гарсія розповів напередодні поєдинку з Фортуною.

"Фортуна - колишній чемпіон світу, ветеран. Але я відчуваю свій розквіт та найкращі здібності фізичні та розумові. Відчуваю, це буде коротка ніч для Хав’єра. Знаю, що битимуся з Джервонтою після перемоги над Фортуною. Мій бій з Девісом не триватиме всю дистанцію. Це просто неможливо. Не відпущу Джервонту зі свого гачка. Буду бити його дупу".

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"Обіцяю - надеру його дупу та вкладу спати. Просто знайте - я маю набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Не думайте, що я м’який. Ви це з’ясуєте після поєдинку зі мною", - сказав Гарсія.

Бій Гарсія - Фортуна відбудеться 16 липня.