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Канело: У бою з Головкіним я бачу нокаут

Сьогодні 08:59 158 0
Альварес розповів про очікування від бою з Головкіним
Канело: У бою з Головкіним я бачу нокаут
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - boxing247.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поділився очікуваннями від третього бою з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).

Слова Канело цитує Boxing247.

"Зараз я більш небезпечний, ніж раніше. Я дуже вмотивований перед цим поєдинком. Те, що я бачу, - це нокаут. Мені важливо повернутись на ринг. Деяким людям треба рік чи два для повернення. У мене сильна психологія, тому я повертаюсь, щоб продовжувати рухатись далі. Я хочу стати одним з найкращих боксерів в історії. Я на цьому шляху", - сказав Канело.

Нагадаємо, визначилось місце третього гою Канело - Головкін.

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