Канело: У бою з Головкіним я бачу нокаут

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поділився очікуваннями від третього бою з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).

Слова Канело цитує Boxing247.

"Зараз я більш небезпечний, ніж раніше. Я дуже вмотивований перед цим поєдинком. Те, що я бачу, - це нокаут. Мені важливо повернутись на ринг. Деяким людям треба рік чи два для повернення. У мене сильна психологія, тому я повертаюсь, щоб продовжувати рухатись далі. Я хочу стати одним з найкращих боксерів в історії. Я на цьому шляху", - сказав Канело.