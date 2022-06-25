Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився думкою щодо потенційного бою між Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні.

"Я думаю, що Хейні має взяти гору. Думаю, він поб'є Ломаченка. Я б не сказав так рік тому, але річ у тому, що ми не знаємо, коли повернеться Ломаченко. Зараз він постарів.

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Ви не бачите, що бачу я. Якщо забрати у Ломи кути, якщо не дозволяти йому пересуватися на дальній дистанції, він стає таким, як і всі.

Тому Ломаченко виблискує, коли рухається, йде на далеку дистанцію і починає працювати під кутами. У цей час він стає проблемою", - зазначив Бредлі.