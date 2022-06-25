Джойс: Усик прораховує кожен свій рух

Британський надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) оцінив майбутній реванш українця Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

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"Насамперед по Усику важко влучити. Тому що він рухає ногами, рухає головою.

Він прораховує кожен свій рух. Коли він думає, робити щось чи ні, він все враховує.

Отже, по ньому важко влучити, але це вже робили раніше, і він, здається, добре це сприймає.

По-перше, треба вдарити його, тому що Гассієв повернувся до важкої ваги, у нього є феноменальна сила, але він не зміг влучити", – сказав Джойс.