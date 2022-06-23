Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 2272
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Сьогодні 21:52 86
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:36 592
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби
Сьогодні 10:55 635
Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися
Сьогодні 10:10 430
Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика
Сьогодні 09:57 892
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні
Вчора 21:57 936
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
Вчора 16:08 1448
Баварія оголосила про перехід Мане
Вчора 15:24 415
Маркевич мав домовленість з Металістом
Вчора 11:11 679
Прямі трансляції

Роз’є: Найсильніший у легкій вазі для Джервонти - Ломаченко

Сьогодні 20:02 292 0
Українець є одним з найсильніших у дивізіоні
Роз’є: Найсильніший у легкій вазі для Джервонти - Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Джервонта Девіс, #Андре Роз'є

Джерело - Boxing News 24.

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) має провести бій з Василем Ломаченком (16-2, 11 KO).

Про це заявив американський тренер Андре Роз'є.

"Джервонта використовував джеб проти Ромеро. Девіс не був таким диким, як я очікував. Провів справді хорошу роботу. Якщо йому треба найсильніший у легкій вазі - він повинен провести бій з Ломаченком".

  АктуальноАрум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні

"Безсумнівно. Бій Ломаченко - Джервонта буде дуже, наголошую - дуже і дуже великим протистоянням стратегій. Їм постійно доведеться слідкувати за кутами, швидкістю та всім іншим, що стосується таких типів боїв".

  ЧитайтеДжервонта нокаутував Ромеро та захистив титул WBA

"Це дуже цікавий поєдинок, хочу його побачити. Але коли ми маємо двох сильних боксерів, а мені доведеться обрати когось одного, то хай це буде Джервонта - він молодший. Але я можу помилятися, - сказав Роз’є.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ Стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ 943
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА 592
Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика 892
Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні 623
Палкін: Агенти знищують Шахтар Палкін: Агенти знищують Шахтар 458
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби 635
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19494
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43479
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10661 2
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10994
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12527 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8530