Роз’є: Найсильніший у легкій вазі для Джервонти - Ломаченко

Українець є одним з найсильніших у дивізіоні

Джерело - Boxing News 24.

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) має провести бій з Василем Ломаченком (16-2, 11 KO).

Про це заявив американський тренер Андре Роз'є.

"Джервонта використовував джеб проти Ромеро. Девіс не був таким диким, як я очікував. Провів справді хорошу роботу. Якщо йому треба найсильніший у легкій вазі - він повинен провести бій з Ломаченком".

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"Безсумнівно. Бій Ломаченко - Джервонта буде дуже, наголошую - дуже і дуже великим протистоянням стратегій. Їм постійно доведеться слідкувати за кутами, швидкістю та всім іншим, що стосується таких типів боїв".

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