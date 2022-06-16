Визначилась дата бою Усик - Джошуа

Поєдинок прийматиме саудівська Джедда.

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) проведе другий бій проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) 20 серпня в саудівській Джедді.

Про це повідомляють джерела ESPN.

Українець та британець поб’ються за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Перший бій двох олімпійських чемпіонів минулої осені закінчився одностайною перемогою Усика за підсумками 12 раундів.

Нагадаємо, Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.