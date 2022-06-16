MEGOGO відмовилось від показу бою Бетербієв – Сміт

Бій в Україні не транслюватимуть

MEGOGO відмовилось від трансляції поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим (17-0, 17 КО) та Джо Смітом (28-3, 22 KO).

Причиною відмови від трансляції стало те, що Бетербієв – росіянин. Також етнічний чеченець товаришує з Рамзаном Кадировим.

MEGOGO має контракт з Top Rank, компанія транслює всі турніри цієї промоутерської компанії, але поєдинок Бетербієва став винятком.

Бій відбудеться 18 червня.

Нагадаємо, у WBC пояснили окреме рішення щодо Бетербієва.