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MEGOGO відмовилось від показу бою Бетербієв – Сміт

Сьогодні 16:12 102 0
Бій в Україні не транслюватимуть
MEGOGO відмовилось від показу бою Бетербієв – Сміт
#Бетербієв

Джерело - tribuna.com.

MEGOGO відмовилось від трансляції поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим (17-0, 17 КО) та  Джо Смітом (28-3, 22 KO).

Причиною відмови від трансляції стало те, що Бетербієв – росіянин. Також етнічний чеченець товаришує з Рамзаном Кадировим.

MEGOGO має контракт з Top Rank, компанія транслює всі турніри цієї промоутерської компанії, але поєдинок Бетербієва став винятком.

Бій відбудеться 18 червня.

Нагадаємо, у WBC пояснили окреме рішення щодо Бетербієва.

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