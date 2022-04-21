Російському боксеру Артуру Бетербієву (17-0, 17 KO) дозволили брати участь у боях через його канадське громадянство.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Ми не будемо санкціонувати жодні бої в росії, і жоден громадянин росії не буде боротися за титули нашої організації.

Щодо Бетербієва, то він у Канаді вже 15 років. Він живе в Канаді, його діти народилися в Канаді, він має канадський паспорт та резидентство, канадську боксерську ліцензію. Тому Рада WBC прийняла окреме рішення у цьому випадку. Ми віримо в те, що робить світ, але ми також повинні розглядати конкретні випадки і добиватися верховенства справедливості.

Також у нас є кілька (російських) срібних чемпіонів за версією WBC, і вони не можуть захистити свій титул. Їх переведуть на перерву", – сказав Сулейман.