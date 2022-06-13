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Переможець бою Усик - Джошуа битиметься з Дюбуа - промоутер

Вчора 23:25 146 0
Френк Воррен назвав наступного суперника Даніеля Дюбуа
Переможець бою Усик - Джошуа битиметься з Дюбуа - промоутер
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Дюбуа, #Олександр Усик, #Френк Воррен

Джерело - boxingscene.com.

Переможцю бою Олександр Усик (19-0, 13 КО) - Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) доведеться захищати титул від чемпіона WBA World у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (18-1, 17 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен

"Перемога над Браяном дає Дюбуа шанс у той час, коли у надважкій категорії є історія з Джошуа, Усиком і всіма іншими.

Той, хто виграє бій Усик-Джошуа, також буде чемпіоном WBA, і йому доведеться захищати титул від Даніеля", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.

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