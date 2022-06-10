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Став відомий принцип поділу гонорару за бій Усик - Джошуа

Вчора 22:09 285 0
Промоутер відкрив деякі деталі майбутнього поєдинку
Став відомий принцип поділу гонорару за бій Усик - Джошуа
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у своєму найближчому бою з Ентоні Джошуа порівно поділить гонорар.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Промоутер британського боксера Едді Гірн заявив, що гонорар за майбутній поєдинок суперники розділять порівну.

Також він повідомив, що дату майбутнього реваншу Усик - Джошуа оголосять наступного тижня.

Нагадаємо, що у першому поєдинку у вересні 2021 року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси.

Реванш Усик - Джошуа може відбутися 20 серпня. Очікується, що другий бій буде у Саудівській Аравії на арені Jeddah Super Dome.

Нагадаємо Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.

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