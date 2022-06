Гірн: Не думаю, що Ф'юрі хоче битися з Усиком

Володар пояса WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не зацікавлений у поверненні в ринг заради поєдинку з чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

Реванш Усик - Джошуа може відбутися 20 серпня.

Eddie Hearn on Tyson Fury: "I think if Oleksandr Usyk was to beat Anthony Joshua [again], I think he'd stay retired because I don't think he wants to fight Usyk. But I think if AJ wins, and I truly believe he will, then you will see the biggest fight in boxing." [@IFLTV]