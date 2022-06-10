Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано

Джерело - Boxingnews 24.
Всі контрактні питання щодо бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа остаточно вирішені, тому через кілька днів буде офіційне оголошення.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Усі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій пройде у серпні. Якщо говорити про фінанси, то прибуток ділимо 50 на 50.
Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була готова до цього, адже на Середньому Сході можна буде заробити вчетверо більше", - сказав Гірн.
Очікується, що бій відбудеться у Саудівській Аравії наприкінці серпня.
Нагадаємо, Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.