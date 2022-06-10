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Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано

Сьогодні 18:24 197 0
Промоутер заявив, що сторони все узгодили
Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxingnews 24.

Всі контрактні питання щодо бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа остаточно вирішені, тому через кілька днів буде офіційне оголошення.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Усі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій пройде у серпні. Якщо говорити про фінанси, то прибуток ділимо 50 на 50.

Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була готова до цього, адже на Середньому Сході можна буде заробити вчетверо більше", - сказав Гірн.

Очікується, що бій відбудеться у Саудівській Аравії наприкінці серпня.

Нагадаємо, Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.

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