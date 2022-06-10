Белью: Перенесення бою з Усиком на користь Джошуа

Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, що думає про перенесення бою Усик - Джошуа.

"На мою думку, перенесення реваншу грає на руку Джошуа. Це дає їм з Робертом Гарсією час, щоб стати кращими, розробити план на бій і залучити спаринг-партнерів. Але ти ніколи не зможеш знайти такого хорошого бійця, як Усик. Якщо боксер хоча б приблизно настільки хороший, як Олександр, то він буде чемпіоном світу. У Усика є все, цей хлопець неймовірний.

Наразі Усик через багато проходить в особистому житті, і після всього я не хочу бачити ніяких виправдань. Його країна знаходиться в стані війни. Ми просто чекаємо дату і остаточне місце проведення бою", - сказав Белью.