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Белью: Перенесення бою з Усиком на користь Джошуа

Сьогодні 16:39 80 0
Белью висловився про реванш Усик - Джошуа
Белью: Перенесення бою з Усиком на користь Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - fightnews.info.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, що думає про перенесення бою Усик - Джошуа.

"На мою думку, перенесення реваншу грає на руку Джошуа. Це дає їм з Робертом Гарсією час, щоб стати кращими, розробити план на бій і залучити спаринг-партнерів. Але ти ніколи не зможеш знайти такого хорошого бійця, як Усик. Якщо боксер хоча б приблизно настільки хороший, як Олександр, то він буде чемпіоном світу. У Усика є все, цей хлопець неймовірний.

Наразі Усик через багато проходить в особистому житті, і після всього я не хочу бачити ніяких виправдань. Його країна знаходиться в стані війни. Ми просто чекаємо дату і остаточне місце проведення бою", - сказав Белью.

Раніше промоутер Усика назвав найімовірнішу дату реваншу з Джошуа.

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