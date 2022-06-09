Гірн назвав нові дати реваншу Усик - Джошуа

Реванш між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться у серпні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Очевидно, що запропонованою датою було 23 липня. Ми підійшли до моменту, коли до поєдинку залишилося менше ніж 7 тижнів.

У нас заплановані глобальні медіа-тури, також є телевізійні права і потрібно укласти міжнародні спонсорські угоди. Ви побачите цей бій у серпні. Запропоновані дати – 13 та 20.

Ми підписуємо документи протягом 24 годин, тому офіційне оголошення поєдинку буде досить скоро. Міжнародний медіа-тур розпочнеться 20 червня або близько того.

Бій пройде на Близькому Сході. Схоже, все вже готове. Я прибережу точне місце проведення для анонсу. Це станеться вже дуже скоро. Питання про трансляцію також буде розкрито незабаром", – сказав Гірн.