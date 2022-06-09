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Хейні не виключає перехід в іншу вагу

Вчора 23:40 120 0
Боксер може послідувати прикладу Лопеса
Хейні не виключає перехід в іншу вагу
#Девін Хейні

Джерело - BoxingScene.

Боксер Девін Хейні, якому вдалося об'єднати всі пояси легкої ваги, може перейти до наступної вагової категорії і зробити всі титули вакантними.

Про це заявив сам боксер.

"Є можливість перейти в іншу вагу. Поки що я не знаю. Обговорюватиму це питання з промоутерами, з командою. Хочеться проводити бої проти найкращих суперників", - сказав Хейні.

При цьому боксер може бути зобов'язаний залишитися у вазі 135 фунтів, якщо Джордж Камбосос після поразки активує опцію реваншу.

Раніше Мейвезер заявив, що Хейні має побитися з Ломаченком.

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