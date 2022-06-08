Мейвезер: Хейні має побитися з Ломаченком

Колишній наставник легендарного боксера Флойда Мейвезера Джеф Мейвезер очікує на бій Хейні - Ломаченко.

Про це розповів сам тренер.

"Девін дотримувався плану на бій. Камбосос провів поєдинок свого життя з Теофімо. До того у нього було три перемоги роздільним рішенням, і він став абсолютним чемпіоном через те, що мав один чудовий бій з Теофімо.

Коли він обрав Девіна, то отримав суперника, який не схожий на Теофімо чи когось іншого, з ким він бився раніше. По суті, Девін "зводив його до школи.

Гадаю, реваншу бути не повинно, бо Хейні побив його дуже легко. Камбосос був надто самовпевнений, бо бився у своїй країні. Він не зробив достатньо, щоб перемогти, не виступив на тому рівні, на якому ми чекали", - розповів Мейвезер.