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Мейвезер: Хейні має побитися з Ломаченком

Сьогодні 14:45 175 0
Мейвезер: Хейні має побитися з Ломаченком

Джерело - sport24.uа.

Колишній наставник легендарного боксера Флойда Мейвезера Джеф Мейвезер очікує на бій Хейні - Ломаченко.

Про це розповів сам тренер.

"Девін дотримувався плану на бій. Камбосос провів поєдинок свого життя з Теофімо. До того у нього було три перемоги роздільним рішенням, і він став абсолютним чемпіоном через те, що мав один чудовий бій з Теофімо.

Коли він обрав Девіна, то отримав суперника, який не схожий на Теофімо чи когось іншого, з ким він бився раніше. По суті, Девін "зводив його до школи.

Гадаю, реваншу бути не повинно, бо Хейні побив його дуже легко. Камбосос був надто самовпевнений, бо бився у своїй країні. Він не зробив достатньо, щоб перемогти, не виступив на тому рівні, на якому ми чекали", - розповів Мейвезер.

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