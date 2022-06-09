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Тренер Джошуа: Ентоні має психологічні проблеми

Сьогодні 17:09 217 0
Гарсія відзначив стан британця після поразки Руїсу
Тренер Джошуа: Ентоні має психологічні проблеми
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа має проблеми після першої поразки у поєдинку з мексиканцем Енді Руїсом.

Про це заявив тренер британця Роберт Гарсія.

"Багато спортсменів повертаються після поразки, як, наприклад, у бою з Енді Руїсом, думаючи про те, що цього ніколи не траплялося раніше. Це психологічно вплинуло на Джошуа. Ймовірно, він думав, що кінець кар'єри, тому в його голові багато чого відбувалося"

Це одна з найважливіших речей, що вплинули на Ентоні, і я тут, щоб її змінити. Я, Анхель Фернандес та інші допомагаємо йому. Джошуа створив команду, в яку входимо не лише ми з Анхелем. Ми готуємо план на бій і тренуємо його з правильною стратегією та підходящими спаринг-партнерами, щоб він вийшов у ринг і добре виступив", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, влітку 2019 року Джошуа сенсаційно програв Руїсу технічним нокаутом у сьомому раунді. У вересні минулого року британець програв рішенням суддів Олександру Усіку.

Раніше промоутер Усика назвав найімовірнішу дату реваншу з Джошуа.

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