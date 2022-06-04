MEGOGO безкоштовно покаже бій Камбосос - Хейні

Джерело - Чемпіон.
Бій абсолютно чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа проти володаря титулу WBC Девіна Хейні в Україні безплатно транслюватиме MEGOGO.
Спочатку платформа пропонувала подивитися бій за підпискою. Промоутер Камбососа Лу Ді Белла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні.
Також промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.
Вечір боксу стартує о 4.00.
Нагадаємо, Камбосос з другої спроби пройшов процедуру зважування напередодні бою з Хейні.