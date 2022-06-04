Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Вчора 09:27 3131
Свьонтек виграла Ролан Гаррос-2022
Сьогодні 17:20 307 3
На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри
Сьогодні 10:21 390
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох
Вчора 21:55 1112
Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики
Вчора 21:11 485
Вербич покинув Легію
02.06.2022 21:25 1294
Ярмоленко: Ми знали, як грати проти Шотландії
02.06.2022 21:16 881
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
02.06.2022 19:23 4851
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
02.06.2022 19:01 1416
Німець виграла бронзу на Кубку світу у Баку
02.06.2022 18:44 514
Прямі трансляції

MEGOGO безкоштовно покаже бій Камбосос - Хейні

Сьогодні 17:11 327 0
Початок о 4:00
MEGOGO безкоштовно покаже бій Камбосос - Хейні
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Бій абсолютно чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа проти володаря титулу WBC Девіна Хейні в Україні безплатно транслюватиме MEGOGO.

Спочатку платформа пропонувала подивитися бій за підпискою. Промоутер Камбососа Лу Ді Белла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні.

Також промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.

Вечір боксу стартує о 4.00.

Нагадаємо, Камбосос з другої спроби пройшов процедуру зважування напередодні бою з Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома причина затримки трансферу Мудрика у Баєр Стала відома причина затримки трансферу Мудрика у Баєр 1348
Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй 1100
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох 1112
Визначився новий головний тренер Зорі Визначився новий головний тренер Зорі 2351
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО 2130
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 1845
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25339
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 80569
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4665 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24402
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5309
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20050