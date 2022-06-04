MEGOGO безкоштовно покаже бій Камбосос - Хейні

Початок о 4:00

Джерело - Чемпіон.

Бій абсолютно чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа проти володаря титулу WBC Девіна Хейні в Україні безплатно транслюватиме MEGOGO.

Спочатку платформа пропонувала подивитися бій за підпискою. Промоутер Камбососа Лу Ді Белла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні.

Також промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.

Вечір боксу стартує о 4.00.

Нагадаємо, Камбосос з другої спроби пройшов процедуру зважування напередодні бою з Хейні.