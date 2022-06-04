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Камбосос з другої спроби пройшов процедуру зважування напередодні бою з Хейні

Сьогодні 10:52 197 0
Бій відбудеться 5 червня
Камбосос з другої спроби пройшов процедуру зважування напередодні бою з Хейні
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

У Мельбурні завершилася офіційна процедура зважування учасників вечора боксу.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

У головній події івенту відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО) та володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

  ЧитайтеПромоутер Камбососа надав Україні безкоштовні права на трансляцію бою з Хейні

Камбосос з першої спроби не зміг вкластися в ліміт легкої ваги (61,2 кг) і показав на вагах 61,4 кг. Чемпіону дали дві години, щоб виправити ситуацію. З другої спроби він вклався і ліміт - 60,8 кг.

У Хейні не було проблем зі зважуванням - 61,2 кг з першої спроби.

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Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

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