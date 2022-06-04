Мейвезер спростував домовленість про бій Спенса та Кроуфорда

Флойд має гарні стосунки з промоутером Спенса Елом Геймоном

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) та чемпіон IBF, WBA та WBC Еррол Спенс (28-0, 22 КО) не домовлялися про бій.

Про це заявив колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер.

"Будь ласка, не публікуйте інформацію, в якій не впевнені, тому що це неправда", - сказав Мейвезер, звернувшись до Майка Коппінджера, який опублікував цю новину.

Зазначається, що Флойд має гарні стосунки з промоутером Спенса Елом Геймоном, тому він може бути в курсі подій.

Раніше повідомлялося, що Кроуфорд та Спенс майже домовились про бій.