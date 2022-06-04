Кроуфорд та Спенс майже домовились про бій

Поєдинок може відбутися в жовтні 2022 року

Джерело - ESPN.

Чемпіон світу WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) може провести поєдинок з чемпіоном IBF, WBA та WBC Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Представники боксерів працюють над укладанням угоди на бій. Для організації цього поєдинку немає суттєвих перепон.

Якщо сторони домовляться, то бій може пройти у Лас-Вегасі у рамках шоу PBC Ела Геймона у жовтні.

Трансляція відбудеться за системою PPV або на Showtime, або на FOX.

Раніше Спенс викликав Кроуфорда на бій.