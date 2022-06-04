IBF призначила бій за тимчасовий пояс у першій напівсередній вазі

Понсе та Матіасу дали 30 днів, щоб домовитися про поєдинок

Джерело - BoxingScene.

IBF санкціонувала провести поєдинок за пояс тимчасового чемпіона світу в першій напівсередній вазі між Хереміасом Понсе (30-0, 20 КО) та Субріелем Матіасом (18-1, 18 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.