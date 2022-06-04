IBF призначила бій за тимчасовий пояс у першій напівсередній вазі

Джерело - BoxingScene.
IBF санкціонувала провести поєдинок за пояс тимчасового чемпіона світу в першій напівсередній вазі між Хереміасом Понсе (30-0, 20 КО) та Субріелем Матіасом (18-1, 18 КО).
Про це повідомляє BoxingScene.
Понсе перебуває на 1-й позиції в рейтингу IBF, Матіас - 2-й.
Якщо володар повноцінного титулу Джош Тейлор відмовиться від поясу, федерація може зробити переможця бою Понсе - Матіас чемпіоном світу.
Зараз боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про поєдинок.
Нагадаємо, Кроуфорд та Спенс майже домовились про бій.