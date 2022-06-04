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IBF призначила бій за тимчасовий пояс у першій напівсередній вазі

Сьогодні 12:35 71 0
Понсе та Матіасу дали 30 днів, щоб домовитися про поєдинок
IBF призначила бій за тимчасовий пояс у першій напівсередній вазі
#Хереміас Понсе, #Субріелем Матіас

Джерело - BoxingScene.

IBF санкціонувала провести поєдинок за пояс тимчасового чемпіона світу в першій напівсередній вазі між Хереміасом Понсе (30-0, 20 КО) та Субріелем Матіасом (18-1, 18 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Понсе перебуває на 1-й позиції в рейтингу IBF, Матіас - 2-й.

Якщо володар повноцінного титулу Джош Тейлор відмовиться від поясу, федерація може зробити переможця бою Понсе - Матіас чемпіоном світу.

Зараз боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про поєдинок.

Нагадаємо, Кроуфорд та Спенс майже домовились про бій.

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