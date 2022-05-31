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Гірн: Реванш Усик - Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії

Сьогодні 09:00 210 0
Поєдинок має відбутися наприкінці липня або на початку травня
Гірн: Реванш Усик - Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing News 24.

Бій-реванш між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє промоутер Едді Гірн.

"Ми вже узгодили місце проведення поєдинку, зараз працюємо над датою. 23 липня все ще робоча дата. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчими днями. Бій відбудеться у Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події". 

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"Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодились на всі умови. Переговори зайняли на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершаємо роботу з документами Про дату незабаром ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Джошуа розкрив свій план на реванш із Усиком.

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