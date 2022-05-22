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Джошуа розкрив свій план на реванш із Усиком

Сьогодні 13:24 345 0
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Джошуа розкрив свій план на реванш із Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Daily Mail.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про реванш із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

"У першому бою Усик виграв на два раунди більше, ніж я. Зараз я планую піти за нокаутом. Мій стиль полягає в тому, щоб зблизитися, зробити це особистим для себе та мого суперника. Такий мій план на бій.

Усика класифікують як суперника з рейтингу pound-for-pound. Я досі не знаю, що це означає. Я лише знаю, що людям подобаються перемоги та нокаути. 

Я ніколи не був у списку pound-for-pound, у всіх цих рейтингах. Він один із найкращих у всіх вагових категоріях. Для мене особисто Усік означає, що я б'юся відповідно до своїх цінностей, тобто з кращими бійцями цього покоління.

Коли суперник вирушає в нокаут, то боксер виглядає добре, це прямо як насолода для очей у боксі. Усік - елітний суперник, золотий призер Олімпіади, колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій, а тепер і чемпіон у надважкій вазі. 

Олександр повинен увійти в історію боксу, і я поб'юся з ним через три місяці. З Божою допомогою, молитвами та наполегливою працею я отримаю перемогу і стану триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі", - зазначив Джошуа.

Раніше Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

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