Мак-Грегор: Джошуа буде складно відібрати в Усика пояси чемпіона

Джерело - Sky Sports.
У майбутньому реванші між чемпіоном WBA, IBF та WBO у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа британцю буде складно.
Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор.
"Джошуа буде складно відібрати в Усіка пояси чемпіона. В останньому поєдинку він виступив не так, як хотів.
Він гарний хлопець, і я бажаю йому всього найкращого. Усик теж чудовий боксер. Сподіваюся, вони покажуть видовищний поєдинок.
Зараз у боксі важка вага просто вогненна. Подивимося, що буде далі", - сказав Мак-Грегор.
Раніше Джо Джойс сумнівається, що Ентоні Джошуа налаштується на реванш з Олександром Усиком.