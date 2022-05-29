Мак-Грегор: Джошуа буде складно відібрати в Усика пояси чемпіона

Ірландець вірить у успіх українського боксера

Джерело - Sky Sports.

У майбутньому реванші між чемпіоном WBA, IBF та WBO у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа британцю буде складно.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор.

"Джошуа буде складно відібрати в Усіка пояси чемпіона. В останньому поєдинку він виступив не так, як хотів. Він гарний хлопець, і я бажаю йому всього найкращого. Усик теж чудовий боксер. Сподіваюся, вони покажуть видовищний поєдинок. Зараз у боксі важка вага просто вогненна. Подивимося, що буде далі", - сказав Мак-Грегор.

Раніше Джо Джойс сумнівається, що Ентоні Джошуа налаштується на реванш з Олександром Усиком.